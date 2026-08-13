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13.08.2026 06:31:29
Sat Industries hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sat Industries hat am 11.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 8,54 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,900 INR je Aktie vermeldet.
Sat Industries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,89 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 40,54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,34 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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