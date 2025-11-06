Sata Construction: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sata Construction hat am 04.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 15,32 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,50 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4,48 Prozent auf 8,10 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sata Construction 8,48 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at