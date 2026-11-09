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09.11.2026 06:31:29
Sata Construction hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Sata Construction stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 39,65 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 15,32 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Sata Construction 8,76 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,10 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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