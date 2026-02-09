Sata Construction legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Sata Construction hat am 06.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 24,15 JPY gegenüber 19,34 JPY im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,40 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 9,04 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,10 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

