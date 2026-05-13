Sata Construction präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sata Construction hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 27,60 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 9,90 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 12,05 Milliarden JPY gegenüber 8,27 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 71,57 JPY, nach 39,86 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig wurden 36,77 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Sata Construction 32,26 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at