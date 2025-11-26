26.11.2025 06:31:28

Satcom Systems: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Satcom Systems lud am 23.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 ILS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,050 ILS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 5,69 Prozent auf 67,5 Millionen ILS aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 71,6 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

