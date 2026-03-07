Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|
07.03.2026 15:33:00
SATCOMBw: Jetzt will auch Airbus ein Konsortium mit Rheinmetall und OHB
Zuvor wollten bereits OHB und Rheinmetall kooperieren, nun will auch Airbus dazustoßen. Das Projekt soll dann schneller fertig werden, könnte aber mehr kosten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
