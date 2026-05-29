Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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29.05.2026 12:09:00
Satelliten-Deal: Amazon schluckt auch Apples Globalstar-Beteiligung
Amazon schnappt sich im Zuge der Globalstar-Übernahme auch die 20-prozentige Beteiligung von Apple. Die Dienste für das iPhone sollen dennoch bestehen bleiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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