OHB Aktie

OHB für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
26.01.2026 15:32:19

Satelliten für die Bundeswehr: Rheinmetall und OHB erwägen Bau deutscher Starlink-Alternative

Die Bundeswehr will ihre Truppen per Satellitensystem vernetzen. Rheinmetall überlegt einem Insider zufolge, sich zusammen mit dem Raumfahrtkonzern OHB um den Auftrag zu bewerben. Die Konkurrenz steht bereits in den Startlöchern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu OHB SE

mehr Nachrichten