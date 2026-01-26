OHB Aktie
WKN: 593612 / ISIN: DE0005936124
|
26.01.2026 15:32:19
Satelliten für die Bundeswehr: Rheinmetall und OHB erwägen Bau deutscher Starlink-Alternative
Die Bundeswehr will ihre Truppen per Satellitensystem vernetzen. Rheinmetall überlegt einem Insider zufolge, sich zusammen mit dem Raumfahrtkonzern OHB um den Auftrag zu bewerben. Die Konkurrenz steht bereits in den Startlöchern.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
