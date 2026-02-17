Vietnam Aktie
WKN DE: A0J2ZW / ISIN: KYG9361X1043
|
17.02.2026 05:15:00
Satelliten-Internet: Starlink erhält Betriebsgenehmigung in Vietnam
Nach monatelangem Verfahren erteilt Vietnams Regierung Starlink die Betriebslizenz im Land. Staatliche Medien versprechen sich einen „strategischen Schub“.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
