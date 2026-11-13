13.11.2026 20:59:39

Satelliteninternet: Selenskyj warnt vor politischem Signal

KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat erneut eine Drosselung des US-Satelliteninternets Starshield über der Ukraine kritisiert. "Die Geschwindigkeitsbeschränkungen bleiben leider entlang der gesamten Frontlinie und in den vorübergehend besetzten Gebieten der Ukraine bestehen", erklärte Selenskyj in einer Videobotschaft. Das ukrainische Außen- und das Verteidigungsministerium seien angewiesen worden, das Problem bei "allen Behörden in Amerika" anzusprechen.

"Das vorübergehend besetzte Gebiet der Ukraine gehört uns, es ist unser souveränes Hoheitsgebiet", unterstrich der Staatschef. Die Einschränkungen seien ein "sehr schlechtes Signal" - sie beeinträchtigten die ukrainische Fähigkeit zur Drohnenabwehr. "Und ebenso gibt es Russland das Signal, dass Amerika eine andere Haltung gegenüber unseren vorübergehend besetzten Gebieten einnehmen könnte", warnte Selenskyj. Kiew zähle auf eine Wiederherstellung der Geschwindigkeit.

Internetdrosselung nicht zum ersten Mal

Tags zuvor beklagte Selenskyj bereits wieder aufgetretene Beschränkungen vor allem über den russisch besetzten Teilen der Ukraine. Eine vergleichbare Drosselung gab es bereits Mitte Oktober. Elon Musk, der Eigner des Starlink-Satellitennetzwerks, warf Kiew dabei vor, das zivile Starlink für Drohnenangriffe eingesetzt zu haben, was gegen die Nutzungsbedingungen verstoße. Das ebenfalls von Musks Firma SpaceX bereitgestellte militärische Satelliteninternet Starshield wird hingegen von der US-Regierung kontrolliert.

Die ukrainische Armee setzt Starlink-basiertes Internet seit dem russischen Einmarsch im Februar 2022 für ihre Kommunikation ein. Mit Starlink-Terminals ausgestattete fliegende und schwimmende ukrainische Drohnen greifen ferngesteuert auch Ziele im Schwarzen Meer und in den russisch besetzten Gebieten der Ukraine an./ast/DP/he

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