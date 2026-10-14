Starlink Aktie
WKN DE: STAR01 / ISIN: US0000STAR01
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14.10.2026 08:03:00
Satellitennetz: EU-Telecomriesen schmieden Allianz gegen Elon Musks Starlink
Mit Hilfe aus Paris und Brüssel wollen europäische Mobilfunker wie die Deutsche Telekom den Starlink-Vormarsch bei Satelliten-Direktverbindungen ausbremsen.
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