Satellogic A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Satellogic A hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,13 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Satellogic A mit einem Umsatz von insgesamt 15,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 258,56 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at