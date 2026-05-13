Satellogic A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Satellogic A veröffentlichte am 11.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,84 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,340 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Satellogic A 6,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 80,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at