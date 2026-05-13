Satellogic A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Satellogic A stellte am 11.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 1190,22 ARS. Im Vorjahresquartal waren -355,800 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Satellogic A 8,66 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 142,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,58 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at