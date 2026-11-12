Satellogic A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Satellogic A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 213,91 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -31,770 ARS je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 398,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24,06 Milliarden ARS, während im Vorjahreszeitraum 4,83 Milliarden ARS ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at