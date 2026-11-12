Satellogic A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Satellogic A hat am 10.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,14 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Satellogic A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,020 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 16,0 Millionen USD gegenüber 3,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at