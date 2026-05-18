Satellos Bioscience legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Satellos Bioscience hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,73 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Satellos Bioscience ein EPS von -0,690 CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at