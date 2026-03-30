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30.03.2026 06:31:29
Satellos Bioscience veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Satellos Bioscience hat sich am 27.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei -7,86 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,720 CAD je Aktie erzielt worden.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 2,380 CAD. Im Vorjahr waren -3,000 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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