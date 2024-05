Satia Industries: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Satia Industries ließ sich am 27.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Satia Industries die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 3,94 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Satia Industries 4,63 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,30 Prozent zurück. Hier wurden 4,31 Milliarden INR gegenüber 5,21 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 21,12 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Satia Industries 19,22 INR je Aktie verdient.

Satia Industries hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 17,21 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 18,84 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at