Satia Industries zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Satia Industries hat am 23.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 4,09 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 3,54 INR je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 3,90 Milliarden INR – eine Minderung von 1,79 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 3,97 Milliarden INR eingefahren.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,580 INR beziffert, während im Vorjahr 11,86 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 3,97 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 14,52 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 15,12 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at