Satin Creditcare Network legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Satin Creditcare Network hat am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,54 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,30 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Satin Creditcare Network im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,47 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 7,53 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 6,88 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at