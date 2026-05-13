Satin Creditcare Network präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Satin Creditcare Network hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 14,73 INR, nach 1,99 INR im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Satin Creditcare Network im vergangenen Quartal 9,23 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Satin Creditcare Network 6,23 Milliarden INR umsetzen können.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 30,20 INR gegenüber 16,92 INR je Aktie im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,30 Prozent auf 31,61 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at