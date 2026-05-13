|
13.05.2026 06:31:29
Satin Creditcare Network präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Satin Creditcare Network hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Das Ergebnis je Aktie lag bei 14,73 INR, nach 1,99 INR im Vorjahresvergleich.
Auf der Umsatzseite hat Satin Creditcare Network im vergangenen Quartal 9,23 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 48,20 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Satin Creditcare Network 6,23 Milliarden INR umsetzen können.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 30,20 INR gegenüber 16,92 INR je Aktie im Vorjahr.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,30 Prozent auf 31,61 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 26,06 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich fester -- DAX schlussendlich zurück über 24.000-Punkte-Marke -- Dow zum Handelsende leichter - Techwerte mit neuen Rekorden -- Asiens Börsen schließen in Grün
Der heimische Markt zeigte sich am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex erzielte zur Wochenmitte Gewinne. Während sich der US-Leitindex kaum von der Stelle bewegte, legten die Techwerte kräftig zu. An den Börsen in Asien ging es am Mittwoch nach oben.