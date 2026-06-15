SATO FOODS: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SATO FOODS hat am 12.06.2026 die Bücher zum am 30.04.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 231,44 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 9,41 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 11,33 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,18 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 555,30 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 386,52 JPY je Aktie generiert.

Das vergangene Geschäftsjahr hat SATO FOODS mit einem Umsatz von insgesamt 51,78 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 46,48 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at