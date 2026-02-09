|
Sato Foods Industries gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Sato Foods Industries veröffentlichte am 06.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 47,86 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 53,55 JPY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Sato Foods Industries im vergangenen Quartal 1,75 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 2,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sato Foods Industries 1,79 Milliarden JPY umsetzen können.
