Sato Foods Industries hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sato Foods Industries hat am 06.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Sato Foods Industries hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 45,41 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 14,65 JPY je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,94 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,86 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,74 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at