Sato Foods Industries: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Sato Foods Industries stellte am 15.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 47,13 JPY. Im Vorjahresviertel waren 24,12 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,67 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,94 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sato Foods Industries einen Umsatz von 1,46 Milliarden JPY eingefahren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 194,65 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 141,25 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sato Foods Industries im abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 7,42 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,83 Milliarden JPY. Im Vorjahr waren 6,36 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at