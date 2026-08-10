Sato Foods Industries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Sato Foods Industries hat am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 96,73 JPY gegenüber 70,35 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,80 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at