Sato Foods Industries: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sato Foods Industries hat am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 32,24 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 17,85 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1,74 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sato Foods Industries einen Umsatz von 1,62 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at