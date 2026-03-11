SATO FOODS präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SATO FOODS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.03.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.01.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 407,10 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 232,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 19,97 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 17,65 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at