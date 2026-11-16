SATO hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SATO veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 55,68 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 56,71 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 44,92 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 11,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 40,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at