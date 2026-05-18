18.05.2026 06:31:29

SATO präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SATO hat am 15.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,56 JPY. Im Vorjahresquartal waren 48,00 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 41,68 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 38,60 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 156,69 JPY gegenüber 220,39 JPY je Aktie im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 5,57 Prozent auf 163,43 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 154,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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