SATO RESTAURANT SYSTEMS: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

SATO RESTAURANT SYSTEMS stellte am 07.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,56 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 6,66 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 19,03 Milliarden JPY gegenüber 17,87 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at