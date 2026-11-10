SATO RESTAURANT SYSTEMS gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SATO RESTAURANT SYSTEMS stellte am 09.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 47,00 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 14,15 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 17,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,67 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 19,34 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at