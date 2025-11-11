SATO RESTAURANT SYSTEMS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SATO RESTAURANT SYSTEMS gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 14,15 JPY gegenüber 14,81 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SATO RESTAURANT SYSTEMS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,34 Milliarden JPY im Vergleich zu 16,41 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at