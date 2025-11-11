|
11.11.2025 06:31:28
SATO RESTAURANT SYSTEMS präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SATO RESTAURANT SYSTEMS gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das EPS belief sich auf 14,15 JPY gegenüber 14,81 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SATO RESTAURANT SYSTEMS in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,85 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 19,34 Milliarden JPY im Vergleich zu 16,41 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.