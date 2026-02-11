SATO RESTAURANT SYSTEMS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SATO RESTAURANT SYSTEMS lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 8,42 JPY gegenüber 3,56 JPY im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 19,45 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SATO RESTAURANT SYSTEMS 17,76 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at