SATO RESTAURANT SYSTEMS stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SATO RESTAURANT SYSTEMS präsentierte am 15.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

SATO RESTAURANT SYSTEMS hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,75 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -4,000 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 8,36 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,76 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 18,24 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 40,98 JPY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 22,39 JPY erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 13,25 Prozent auf 76,42 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 67,48 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at