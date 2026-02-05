Sato Shoji: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sato Shoji lud am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 72,21 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sato Shoji noch ein Gewinn pro Aktie von 78,52 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 1,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 75,09 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 74,18 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at