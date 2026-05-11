Sato Shoji stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sato Shoji präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 102,59 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 73,20 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sato Shoji im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,57 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 75,64 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 69,66 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 314,18 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Sato Shoji ein EPS von 285,90 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 2,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 292,19 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahr waren 284,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at