Sato Shoji verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sato Shoji veröffentlichte am 31.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es stand ein EPS von 76,11 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Sato Shoji noch ein Gewinn pro Aktie von 82,22 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 11,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 78,13 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 70,33 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at