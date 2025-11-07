|
Sato Shoji veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Sato Shoji gab am 06.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Sato Shoji hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 57,16 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 53,60 JPY je Aktie gewesen.
Sato Shoji hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 72,04 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 1,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 71,22 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
