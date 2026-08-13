SATO: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

SATO hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

SATO hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 78,18 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 37,31 JPY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 44,62 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17,95 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 37,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at