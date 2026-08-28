SATO Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

SATO Technologies hat am 26.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

SATO Technologies hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,010 CAD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Der Umsatz lag bei 1,1 Millionen CAD – das entspricht einem Abschlag von 62,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3,0 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at