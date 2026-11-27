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27.11.2026 06:31:29
SATO Technologies hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
SATO Technologies hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal hat SATO Technologies 1,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 67,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,3 Millionen CAD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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