SATO Technologies hat am 25.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Im abgelaufenen Quartal hat SATO Technologies 1,1 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 67,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 3,3 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at