SATO Technologies informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

SATO Technologies hat am 01.12.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Umsatz lag bei 3,3 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 27,97 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at