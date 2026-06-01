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01.06.2026 06:31:29
SATO Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
SATO Technologies hat am 29.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SATO Technologies ein EPS von -0,010 CAD in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SATO Technologies in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 54,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,4 Millionen CAD im Vergleich zu 3,0 Millionen CAD im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
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