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13.08.2026 06:31:29
Satoh&Co: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Satoh&Co hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 33,13 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 34,12 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,77 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Satoh&Co einen Umsatz von 12,30 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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