15.01.2026 06:31:29
Satori Electric mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Satori Electric hat am 14.01.2026 das Zahlenwerk zum am 30.11.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 57,69 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 51,70 JPY je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Satori Electric im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 40,26 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 39,55 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
