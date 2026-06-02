SATS Aktie
ISIN: US82929Q1085
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02.06.2026 10:38:12
Sats, Venture are top STI performers in record-setting May
The STI posts a total return of 10.8% in the first five months of the yearWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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