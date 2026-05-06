SATS Aktie
ISIN: US82929Q1085
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06.05.2026 13:20:03
Sats acquires additional 40% stake in China aviation meal producer for 312.6 million yuan
The move will let the group capitalise on Chinese airlines’ increasing adoption of frozen foodWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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